  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в здании Невской мануфактуры произошел пожар
Сегодня, 9:47
62
Arinablinova

Ночью в здании Невской мануфактуры произошел пожар

0 0

Огонь удалось потушить спустя час.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что в Невском районе города случилось возгорание. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Огонь охватил здание Невской мануфактуры по адресу Октябрьская набережная дом №50. Пожар произошел в помещении мебельной компании. С пламенем боролись 6 человек личного состава МЧС на четырех пожарных машинах.

Огонь удалось локализовать через час, информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что Стали известны подробности пожара на Славе.

Фото: pexels

Теги: мануфактура, ночной пожар, огонь, пожар, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии