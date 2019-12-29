Ночью в здании Невской мануфактуры произошел пожар

Огонь удалось потушить спустя час.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что в Невском районе города случилось возгорание. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Огонь охватил здание Невской мануфактуры по адресу Октябрьская набережная дом №50. Пожар произошел в помещении мебельной компании. С пламенем боролись 6 человек личного состава МЧС на четырех пожарных машинах.

Огонь удалось локализовать через час, информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что Стали известны подробности пожара на Славе.

Фото: pexels