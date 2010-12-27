Ночью в Верхних Осельках в Ленобласти полыхала дача на 100 кв.м.

Данных о пострадавших нет.

В Ленинградской области ночь на 1 ноября пожарные тушили дачу. По данным от пресс-службы экстренного ведомства, горела территория в 100 квадратных метров. Инцидент произошел около 00:10 в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, на участке некоммерческого товарищества "Электроника".

В ликвидации огня участвовали 8 человек личного состава спасателей, а также 2 единицы спецтехники. Специалистам удалось потушить пламя к 1:46 утра. С огнем боролись около полутора часов. На данный момент сведений о возможных пострадавших нет. В ближайшее время эксперты установят причину возгорания помещения.

Ранее Piter.tv писал о том, что огнеборцы ликвидировали пожар на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.tv

