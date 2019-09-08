Ночью на Думской улице полиция задержала компанию мужчин

Возможно, причиной агрессивного поведения молодых людей стал алкоголь.

В ночь на 8 сентября на Думской улице в Петербурге было не спокойно, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По рассказам свидетелей, сотрудники полиции в достаточно грубой форме задерживали группу людей. По предварительной информации, нарушил спокойствие только один мужчина из компании, но его друзья начали заступаться и препятствовать действиям правоохранителей.

На видео с места происшествия видно, как полицейские пытаются задержать мужчину, но он вырывается и убегает. В это же время его компания пытается отвлечь внимание сотрудников полиции.

Возможно, причиной столь агрессивного поведения молодых людей стал алкоголь.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицейский рейд прошелся по Думской улице.

Видео: Piter.TV