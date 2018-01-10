В Пушкине ночные воры избили петербуржца в собственном доме ради 15 тысяч рублей

В Пушкинском районе мужчина получил травмы из-за ночных грабителей.

В районе Купчино в квартиру к местным жителям забрались ночные грабители, которые разбили хозяину голову. Матери жертвы пришлось отдать злоумышленникам 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в пять часов утра 29 декабря. Сообщается, что четверо преступником вломились в частный дом по Долгобродской улице. Мужчинам удалось отжать створку окна и пробраться внутрь.

Там они начали избивать 55-летнего петербуржца рукояткой от пистолета. На шум вышла 80 летняя мать потерпевшего. Она смогла найти в доме заначку и отдала нападавшим деньги. После получения материальной “выплаты”, грабители скрылись.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.