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В Пушкине ночные воры избили петербуржца в собственном доме ради 15 тысяч рублей
Сегодня, 14:18
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lesjasap
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В Пушкине ночные воры избили петербуржца в собственном доме ради 15 тысяч рублей

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В Пушкинском районе мужчина получил травмы из-за ночных грабителей.

В районе Купчино в квартиру к местным жителям забрались ночные грабители, которые разбили хозяину голову. Матери жертвы пришлось отдать злоумышленникам 15 тысяч рублей.
 
Инцидент произошел в пять часов утра 29 декабря. Сообщается, что четверо преступником вломились в частный дом по Долгобродской улице. Мужчинам удалось отжать створку окна и пробраться внутрь. 
 
Там они начали избивать 55-летнего петербуржца рукояткой от пистолета. На шум вышла 80 летняя мать потерпевшего. Она смогла найти в доме заначку и отдала нападавшим деньги. После получения материальной “выплаты”, грабители скрылись.
 
В настоящее время пострадавший госпитализирован. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.
Теги: грабеж , долгобродская улица , избиение , нападение , пушкин , разбой , разбойное нападение
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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