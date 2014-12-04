Ночная температура в Петербурге побила рекорд

Ночь на 30 марта стала самой тёплой за 47 лет.

В ночь на 30 марта в центре Северной столицы зафиксирована самая тёплая ночь за последние 47 лет. Столбики термометров не опустились ниже +6,7°C, что на 1,5 градуса выше предыдущего рекорда 1978 года (+5,2°C).

Как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале, аномальное тепло пришло в город вместе с атлантическим циклоном. Кроме ночного рекорда, Петербург обновил и дневной максимум 29 марта — воздух прогрелся до +15,4°C. Прежнее достижение (+14,8°C) держалось с 2007 года.

Метеорологи связывают раннее потепление с изменением климатических patterns и прогнозируют, что в ближайшие дни температура останется на 5–7 градусов выше нормы.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы наблюдали солнечное затмение почти 1,5 часа.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"