Ночью на Петербург обрушилась электроактивная гроза

Пользователи делятся кадрами необычайно продолжительных вспышек молний.

В ночь на пятницу, 5 июля, гроза пришла из Новгородской в Ленинградскую область, задев также Петербург. Пользователи делятся кадрами необычайно продолжительных вспышек молний, снятых в начале ночи.

Эта гроза была электроактивной: в Петербурге были видны вспышки света, а к западу от города образовалась маленькая облачная группа, сообщил телеграм-канал "Грозы в Санкт-Петербурге и области".

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