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Ночью в центре Петербурга горела коммунальная квартира
Сегодня, 7:58
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lesjasap
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Ночью в центре Петербурга горела коммунальная квартира

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На улице Константина Заслонова выгорела квартира в коммуналке.

ГУ МЧС по региону сообщило, что в два часа ночи 2 сентября поступило сообщение о пожаре. Загорелась коммунальная квартира в жилом доме по улице Константина Заслонова. В результате пожара пострадала четырехкомнатная квартира в доме номер 36/38. Очаг пожара находился в ванной комнате.Там выгорела обстановка общей площадью 6 кв. метров. 
 
На месте происшествия работали спасатели из трех пожарных расчетов. Им удалось вывести из помещений шестнадцать человек. Опасность ликвидировали в половину четвертого ночи. Информации о пострадавших нет. 
Теги: коммуналка , пожар , улица константина заслонова
Категории: Новости СПб

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