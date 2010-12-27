Ночью в центре Петербурга горела коммунальная квартира

На улице Константина Заслонова выгорела квартира в коммуналке.

ГУ МЧС по региону сообщило, что в два часа ночи 2 сентября поступило сообщение о пожаре. Загорелась коммунальная квартира в жилом доме по улице Константина Заслонова. В результате пожара пострадала четырехкомнатная квартира в доме номер 36/38. Очаг пожара находился в ванной комнате.Там выгорела обстановка общей площадью 6 кв. метров.

На месте происшествия работали спасатели из трех пожарных расчетов. Им удалось вывести из помещений шестнадцать человек. Опасность ликвидировали в половину четвертого ночи. Информации о пострадавших нет.