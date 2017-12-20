Ночью в Самаре из-под земли забил горячий "гейзер"

Местный житель снял на видео столб горячей воды, который вырывался на поверхность из-под земли.

В популярной социальной сети ВКонтакте житель Самары опубликовал видео, снятое на улице Ново-Вокзальная.

На кадрах коротенького видео из-под земли с напором вырывается столб горячей воды. Как выяснилось, произошел поры 400 мм трубы. В результате коммунальной аварии без тепла и горячей воды осталось несколько жилых домов и минимум одна школа. В школе были отменены занятия.

Ремонтные работы планируют завершить к концу рабочего дня, заменив 1 метр вышедшей из строя трубы. Местные жители сетуют, что на Ново-Вокзальной улице трубы давно следует заменить полностью, так как последние 7 лет каждую зиму происходят подобные аварии.

Видео: ВК, Oleg Gooch