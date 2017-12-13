Ночью в Петербурге похолодает до минус 26

До середины недели в Петербурге но ночам ожидается похолодание до минус 26.

Февраль 2018 года запомнится петербуржцам морозом и холодами. В ночь на 27 февраля специалисты обещают на территории Северной столицы температуру до минус 26 градусов. В регионе сохраняется “оранжевый” уровень угрозы. В большинстве городов в Северо-Западной части России наблюдается такая же ситуация.

Днем во вторник жителей города ждет небольшой потепление до минус 17 градусов, а ночью резкое похолодание на минимум десять пунктов. На дорогах продолжается гололедица.

Синоптики рассказали, что холода не покинут Петербург и в среду. Ночное время сохранит позицию в минус 26 градусов по Цельсию.

