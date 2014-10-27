Из полпредства по СЗФО своровали сейф с украшениями сотрудницы

Ночью с четверга на пятницу из полпредства по СЗФО украли сейф. Изначально предполагалось, что в нем были важные документы. Однако оказалось, что воры унесли хранилище с ювелирными украшениями.

В пятницу, 22 сентября, утром в полпредстве СЗФО на Петровской набережной работали сотрудники правоохранительных органов. Следователи, оперативники и руководство ГУ МВД проверяет место, так как ночью кто-то украл сейф из здания. Грабители перекусили решетку, отжали стеклопакет и залзли в здание полпредства.

Так как хранилище пропало из государственного учреждения, полиция предполагала, что в нем лежали документы. Поэтому сотрудники правоохранительных органов отказались комментироваться ситуацию "Фонтанке". Они говорили, что в сейфе лежали секретные документы структуры Аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Но позже стало известно, что в хранилище лежали драгоценности одной из высокопоставленных сотрудниц. В федеральном главке пояснили, что там было более 60 наименований. Пока составляется их опись. Общая стоимость похищенного пока не определена.