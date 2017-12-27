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Ночью на проспекте Стачек снегоуборочная техника "убирала" чистый асфальт

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В Кировском районе рабочие пытались очистить от невидимого снега пустую дорогу.

Как сообщают наши источники, в ночь на 17 января в Кировском районе дорожные службы пытались убрать несуществующий снег с дороги. Снегоуборочная техника прошлась по практически “чистой” проезжей части около трех часов ночи.
 
Местные жители рассказали, что их разбудили странные звуки, которые позже оказались “гудением” специальных машин с ковшами и лопатами. Инцидент произошел у дома номер 80. По мнению очевидцев, сотрудники службы по благоустройству города создавали видимость работы. Зачем им понадобилось проводить данную “операцию “ ночью, будя при этом спящих людей - неизвестно. 
Теги: ночь , проспект стачек , снегоуборочная техника , уборка
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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