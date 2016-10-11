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Ночью на Трамвайном проспекте неизвестные расстреляли прохожего
Сегодня, 8:51
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lesjasap
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Ночью на Трамвайном проспекте неизвестные расстреляли прохожего

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В Кировском районе Петербурга ночью неизвестные избили и выстрелили в человека.

Ночью в Петербурге произошла стрельба на улице. На Трамвайном проспекте местные жители сообщили в полицию о выстрелах. Инцидент произошел вблизи дома номер 11. На место происшествия была вызвана карета скорой помощи. 
 
Выяснилось, что в результате нападения пострадал прохожий.Медики обнаружили 35-летнего петербуржца с огнестрельным ранением, множественными переломами костей, ушибом мозга и травмой живота. В настоящее время мужчина госпитализирован в городскую больницу номер 26 по улице Костюшко. Описать преступников пациент не смог. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия. 
Теги: выстрелы , нападение , прохожий , трамвайный проспект
Категории: Новости СПб

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