Ночью на КАД для автомобилистов закроют доступ на два съезда

В Петербурге закроют два съезда с кольцевой автомобильной дороги. К утру 18 мая движение будет восстановлено.

В Санкт-Петербурге в ночь на18 мая закроют два съезда на КАД. Об этом предупреждает водителей ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Уточняется, что съезд с внутреннего кольца в сторону юго-западного таможенного поста будет перекрыт с 23.00 17 мая до 03.00 18 мая. Это связанос тем, что на указанном участке будут проводится работы по восстановлению средств организации дорожного движения.

Кроме того, в ночь на 18 мая на КАД закроют съезд с внутреннего кольца на Красносельское шоссе. Сообщается, что дорожный участок будет закрыт для транспорта около четырех часов.