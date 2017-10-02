Ночью на Большом проспекте загорелся мусор в здании кинотеатра "Мираж"

В Петроградском районе утром тушили дом, в котором находится кинотеатр.

Очевидцы сообщают, что около половину четвертого утра 2 октября на Большой проспекте Петроградской стороны произошел пожар. Свидетели происшествия рассказали, что был заметен дым и пахло горелым деревом.

Как стало известно, что загорелось нежилое здание в доме номер 35. Возгорание началось с цокольного этажа. Очагом стал мусор на площади в пять квадратных метров. Ликвидировать последствия удалось в полпятого утра силами 15 человек личного состава спасательно-пожарной службы.

Сведений о пострадавших нет.