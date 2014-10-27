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Ночью на Белорусской улице сгорели два автомобиля
Сегодня, 8:28
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lesjasap
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Ночью на Белорусской улице сгорели два автомобиля

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Силами пожарных ночью было устранено возгорание двух иномарок.

В ночь на 21 сентября  пожарные пытались потушить два автомобиля, загоревшихся на Белорусской улице. Инцидент произошел в четыре часа утра. Известно, что причиной возгорания стал моторный отсек машины “Ниссан”. далее огонь распространился на детали кузова иномарки “Форд”, который был припаркован рядом. 
 
Пожар удалось устранить через двадцать минут  после приезда экстренных служб. В ликвидации последствий возгорания приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники .
 
Информации о пострадавших не поступало. 
Теги: белорусская улица , пожар
Категории: Новости СПб

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