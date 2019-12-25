Росгвардейцы задержали водителя, из машины которого выпали двое мужчин на Куйбышева

Иномарку остановили на Белорусской улице, в ней за рулем находился 28-летний рецидивист.

Росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль Renault, из которого выпали двое мужчин на улице Куйбышева. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне отряды вневедомственной охраны получили информацию о том, что в Красногвардейском районе была замечена машина, находившаяся в розыске. Ранее управлявший ей нанес ножевое ранение мужчине в Петроградском районе.

Иномарку остановили на Белорусской улице, в ней за рулем находился 28-летний рецидивист, судимый за кражу и грабеж. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью.

Задержанного и автомобиль передали инициатору розыска для выяснения обстоятельств. Напомним, номера принадлежали городскому комитету по транспорту.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти