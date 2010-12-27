В Петербурге ночью двум мужчинам воткнули нож в ягодицы

Прошлой ночью в больницу поступили двое мужчин с похожими и редкими ножевыми ранениями в ягодичную мышцу

21 октября в НИИ скорой помощи поступили двое мужчин с редкими ножевыми ранениями в ягодицы. На обоих напали неизвестные.

Как сообщает «Фонтанка», минувшей ночью за помощью в больницу обратился 22-летний гражданин Киргизии, который рассказал, что на него напал неизвестный мужчина на Будапештской улице. Нападавший нанес парню ножевое ранение в ягодицу. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В эту же ночь в больницу в тяжелом состоянии поступил 27-летний мужчина. Но на этот раз петербуржца ранили не только в правую ягодицу, но еще и в поясницу. Как сообщил сам пострадавший, ранения он получил в результате драки около метро «Рыбацкое».

По обоим делам на данный момент проводится проверка.