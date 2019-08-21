Далее документ поступает на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

Нижняя палата американского Конгресса одобрила оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который начался с 1 октября 2022 года, с объемом $858 миллиардов долларов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте местного законодательного органа. Ранее документ был одобрен профильными комитетами обеих палат Конгресса, занимающимися вооруженными силами. Для вступления проекта в законную силу, он должен получить одобрение сначала в Палате представителей, а затем - в Сенате. Далее документ будет подписан лидером Белого дома Джо Байденом. Известно, что Сенат США рассмотрит план военного бюджета на следующей неделе.

Напомним, что в общую сумму в $858 млрд входит эксплуатация и техническое обслуживание (317,3 млрд), содержание личного состава ВС США (174,5 млрд), оборонные закупки (161,3 млрд), проведение исследований или разработок (138,5 млрд), работа в сфере атомной энергии (30,5 млрд), а также еще 16, 5 млрд будет выделено на военное строительство. В проекте говорится и о направлении 6 млрд долларов на российское сдерживание в европейском регионе. Дополнительно США направят 800 миллионов долларов в качестве поддержки киевского режима, средства продление запрета на сотрудничество с РФ в сфере ВПК, а также на предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая саммит G20 ("Большой двадцатки").

Рябков заявил, что Россию никто не может исключить из G20.

Фото и видео: YouTube / RonPaulLibertyReport