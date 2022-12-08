Рябков заявил, что Россию никто не может исключить из G20

Замглавы МИД РФ рассказал о позиции Москвы на саммите "Большой двадцатки".

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москву никто не может исключить из G20 (саммита Большой двадцатки"). Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления а эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что данный международный формат не имеет никакого отношения к оборонному государственному бюджету США, хотя администрация Вашингтона и просит Конгресс внести расходы на решение данного вопроса.

Бюджеты последних лет стали для американских законодателей рождественской елкой, если употребить англосаксонский термин, то есть на них навешиваются цацки, которые дороги, внимание к которым привлечено у определенных групп законодателей. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что согласованный комитетами обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил документ военного бюджета страны на 2023 финансовый год, который начался 1 октября 2022 года, предполагает законодателями выделение шести миллиардов долларов по инициативе европейского антироссийского сдерживания. Также в проекте запрещается оборонное сотрудничество с Россией на пять лет.

Рябков заявил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: МИД России