На Авиаконструкторов азиат в медицинской маске ограбил аптеку

В Приморском районе мигрант совершил нападение на аптечный пункт.

В Приморском районе низкорослый мужчина “азиатской” внешности ограбил аптеку. Преступник вынес из заведения 70 тысяч рублей.

Сообщается, что нападение произошло на торговый зал аптеки “Горздрав” по проспекту Авиаконструкторов, 38 корпус 1. Около девяти часов вечера 10 января неизвестный злоумышленник зашел в помещение и стал угрожать 52-летней женщине-кассиру расправой. На лице у налетчика была медицинская маска, поэтому лица преступника жертва не увидела. Мигранту из Средней Азии удалось убедить фармацевта отдать ему деньги из сейфа, после чего вор скрылся по направлению к Глухарской улице.

Известно, что “Тревожная кнопка” в медицинском учреждении не была подключена в связи с прошедшим недавно ремонтом. По данному инциденту возбуждено уголовное дело за грабеж.