Nissan с пьяным водителем за рулем влетел в ограждение на Ветеранов

Молодой человек и пассажирка в салоне получили травмы.

Ночью четверга, 7 января, на проспекте Ветеранов в Красносельском районе произошло ДТП. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По оперативным данным, Nissan Note не справился с управлением на перекрестке с проспектом Буденного и врезался в бетонное ограждение.

Свидетели аварии сообщают, что за рулем автомобиля оказался молодой человек, который предположительно уснул за рулем в нетрезвом состоянии. Он и его пассажирка были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

Ранее мы рассказали о том, что на ЗСД полностью сгорел автомобиль "Киа".

Фото: ВКонтакте / spb_today