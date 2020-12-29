Nissan с пьяным водителем за рулем влетел в ограждение на Ветеранов

Ночью четверга, 7 января, на проспекте Ветеранов в Красносельском районе произошло ДТП. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По оперативным данным, Nissan Note не справился с управлением на перекрестке с проспектом Буденного и врезался в бетонное ограждение.
Свидетели аварии сообщают, что за рулем автомобиля оказался молодой человек, который предположительно уснул за рулем в нетрезвом состоянии. Он и его пассажирка были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.
Ранее мы рассказали о том, что на ЗСД полностью сгорел автомобиль "Киа".
Фото: ВКонтакте / spb_today
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