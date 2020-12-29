  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:22
73
mook1
Код вставки плеера

На ЗСД полностью сгорел автомобиль "Киа"

0 0

Информация о пострадавших не поступала.

На 24-м километре ЗСД полностью сгорел автомобиль "Киа". Видео с места происшествия поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" вечером 6 января.

По данным ГУ МЧС по городу, сообщение о происшествии поступило около 19:00 часов. Оказалось, что иномарка выгорела по всей площади. Спустя 11 минут пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

С возгоранием боролись девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее мы сообщали о том, что пожар в квартире на улице Декабристов, 28 мог произойти из-за того, что хозяин заснул с сигаретой в кровати. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: зсд, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии