На ЗСД полностью сгорел автомобиль "Киа"

Информация о пострадавших не поступала.

На 24-м километре ЗСД полностью сгорел автомобиль "Киа". Видео с места происшествия поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" вечером 6 января.

По данным ГУ МЧС по городу, сообщение о происшествии поступило около 19:00 часов. Оказалось, что иномарка выгорела по всей площади. Спустя 11 минут пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

С возгоранием боролись девять человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в квартире на улице Декабристов, 28 мог произойти из-за того, что хозяин заснул с сигаретой в кровати.

Видео: vk.com/spb_today