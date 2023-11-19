Nintendo представила релизный трейлер ремейка Super Mario RPG

Игра уже доступна пользователям Nintendo Switch.

Студия Nintendo представила релизный трейлер ремейка игры Super Mario RPG. Игра уже доступна пользователям Nintendo Switch.

По сюжету новинки Марио и его друзьям будут противостоять злодею, который украл честь частей Звездной дороги. В ремейке появится возможность вести сражения с участием до трех персонажей. Отмечается, что Super Mario RPG был создан с сохранением визуальной эстетики оригинала.

Ранее мы сообщали, что появился трейлер осенней распродажи Steam.

Видео: YouTube / IGN