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Nintendo представила релизный трейлер ремейка Super Mario RPG

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Игра уже доступна пользователям Nintendo Switch.

Студия Nintendo представила релизный трейлер ремейка игры Super Mario RPG. Игра уже доступна пользователям Nintendo Switch.

По сюжету новинки Марио и его друзьям будут противостоять злодею, который украл честь частей Звездной дороги. В ремейке появится возможность вести сражения с участием до трех персонажей. Отмечается, что Super Mario RPG был создан с сохранением визуальной эстетики оригинала.

Ранее мы сообщали, что появился трейлер осенней распродажи Steam.

Видео: YouTube / IGN

Теги: nintendo, super mario rpg, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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