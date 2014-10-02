Нино договорился о переходе из "Зенита" во "Флуминенсе"

Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Защитник футбольного клуба "Зенита" Нино близок к переезду в Бразилию. Об этом сообщает портал Globo.

По информации источника, 28-летний игрок договорился о переходе во "Флуминенсе". Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Переговоры между "Зенитом" и "Флуминенсе" пройдут после завершения Кубка Бразилии. Контракт Нино рассчитан до 2028 года. Сумма вероятной сделки не уточняется.

Напомним, Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне бразилец провел за команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)