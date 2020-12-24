Нина Сивицкая: «Украшения в Выборге радуют глаз горожан»

Председатель комитета поддержки предпринимательства районной администрации рассказала о том, как прошел конкурс на лучшее украшение среди предпринимателей.

23 декабря были подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение объектов торговли и услуг. Участникам необходимо было украсить фасады, витрины, облагородить внутреннее убранство. Было подано около 40 заявок на участие.

Первое место среди объектов торговли занял магазин "Топ-Топ", второе - магазин "Леди Шарм". Лучшей среди общепита стала пекарня-кофейня "Hello, bread!".

Помимо комиссии, в которую вошли представители районной администрации и Центра поддержки предпринимательства, новогоднее оформление оценивали жители Выборга. По результатам их голосования лучшим назван ресторан "Эспиля".

Как отметила Нина Сивицкая, все победители конкурса получат сертификаты номиналом 40 тысяч рублей, которые можно будет потратить на благоустройство своих объектов и территории перед ними.



