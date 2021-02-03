В Ленобласти в детский сад с проверкой пришли следователи после получения травмы ребёнком

После перелома ребёнку не была оказана надлежащая помощь.

В Тосненском районе Ленобласти по сообщению из СМИ о получении травм ребенком в детском саду организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Никольское малолетний ребенок в детском саду получил травму, но медицинским персоналом дошкольного учреждения ему не была оказана надлежащая помощь. По словам матери мальчика, её сын получил перелом стопы в нескольких местах.

По данному факту следственным отделом по городу Тосно следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка. Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц детского дошкольного учреждения.

Фото: Piter.tv