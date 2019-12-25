Николай Валуев выразил соболезнования семье Александра Петрова

29 октября Николай Валуев прокомментировал смерть Александра Петрова. Пост появился на официальной странице спортсмена в Instagram.
Хочу выразить соболезнования семье Петрова Александра Петровича. Многое им сделано для спорта и развития кино и это свершившийся факт и,надеюсь, найдутся люди, которые будут и дальше поддерживать выборгский спорт.
Николай Валуев.
Напомним, что убийство депутата Выборгского района Ленобласти и предпринимателя Александра Петрова произошло 24 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что досрочно прекращены полномочия Александра Петрова.
Фото: spb.kp.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все