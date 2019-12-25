Николай Валуев выразил соболезнования семье Александра Петрова

Он отметил, что Александр Петрович сделал многое на благо города.

29 октября Николай Валуев прокомментировал смерть Александра Петрова. Пост появился на официальной странице спортсмена в Instagram.

Хочу выразить соболезнования семье Петрова Александра Петровича. Многое им сделано для спорта и развития кино и это свершившийся факт и,надеюсь, найдутся люди, которые будут и дальше поддерживать выборгский спорт. Николай Валуев.



Напомним, что убийство депутата Выборгского района Ленобласти и предпринимателя Александра Петрова произошло 24 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что досрочно прекращены полномочия Александра Петрова.

Фото: spb.kp.ru