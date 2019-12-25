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Николай Валуев выразил соболезнования семье Александра Петрова
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Николай Валуев выразил соболезнования семье Александра Петрова

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Он отметил, что Александр Петрович сделал многое на благо города.

29 октября Николай Валуев прокомментировал смерть Александра Петрова. Пост появился на официальной странице спортсмена в Instagram. 

Хочу выразить соболезнования семье Петрова Александра Петровича. Многое им сделано для спорта и развития кино и это свершившийся факт и,надеюсь, найдутся люди, которые будут и дальше поддерживать выборгский спорт.

Николай Валуев.


Напомним, что убийство депутата Выборгского района Ленобласти и предпринимателя Александра Петрова произошло 24 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что досрочно прекращены полномочия Александра Петрова.

Фото: spb.kp.ru

Теги: выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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