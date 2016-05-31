Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:30
0
Vera_Iptysheva11
74
Код вставки плеера

Николай Валуев провел для детей мастер-класс по боксу

0
 
 

Известный политик, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев посетил петербургский Лицей №590. Русский богатырь провел мастер-класс по боксу для детей.

В Петербургском лицее 590 прошел спортивный праздник! Каждый ученик от мала до велика смог потренировать свои бойцовские навыки! И не просто так! Ведь в гости приехал чемпион мира по боксу в тяжелом весе – Николай Валуев.

Валуев основал в лицее школу бокса  и периодически лично приходит в сюда с мастер-классами. 

В этот раз русский богатырь рассказал детям о боксе. Сделал акцент на том, что достижение целей – это кропотливая работа. 

Встреча закончилась автограф-сессией. Вокруг Николая столпилась огромная очередь из желающих сделать фото.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин

Теги: валуев , лицей 590 , николай валуев , чемпион мира в тяжелом весе
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5