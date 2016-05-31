Николай Валуев провел для детей мастер-класс по боксу

Известный политик, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев посетил петербургский Лицей №590. Русский богатырь провел мастер-класс по боксу для детей.

В Петербургском лицее 590 прошел спортивный праздник! Каждый ученик от мала до велика смог потренировать свои бойцовские навыки! И не просто так! Ведь в гости приехал чемпион мира по боксу в тяжелом весе – Николай Валуев.

Валуев основал в лицее школу бокса и периодически лично приходит в сюда с мастер-классами.

В этот раз русский богатырь рассказал детям о боксе. Сделал акцент на том, что достижение целей – это кропотливая работа.



Встреча закончилась автограф-сессией. Вокруг Николая столпилась огромная очередь из желающих сделать фото.



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Вера Иптышева, Глеб Лялин