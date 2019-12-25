Валуев высказался о поражении "Зенита"

Несмотря на поражение депутат Госдумы не считает, что петербуржцы "опозорились".

В среду, 21 октября, бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев высказал свое мнение о поражении "Зенита" в матче с "Брюгге", который прошел накануне. Об этом сообщил портал Sport24.

По мнению болельщика, "произошло всё самое страшное, что могло". Ситуация сложилась так, как не хотелось. Однако, несмотря на поражение, бывший спортсмен не считает, что петербуржцы "опозорились". Хотя могли выглядеть на домашнем поле лучше. Валуев отметил, что в спорте может случиться что угодно, но "популярности от таких поражений точно не прибавится".

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Фото: Instagram / nickvaluev