Николай Дроздов в костюме Gucci рассказал о полезных свойствах растений

На ведущем экологичная одежда.

Телеведущий Николай Дроздов снялся в рекламном ролике, в котором рассказал о полезных свойствах некоторых растений. Ролик посвящен новой экологичной коллекции бренда Gucci.

В своем особом стиле Николай Дроздов рассказывает про несколько лекарственных растений, об их истории и как они могут помочь. Пока Николай Дроздов рассказывает о родиоле розовой, валериане и календуле, Александр Гудков на заднем плане ухаживает за растениями, читает журналы и книги.

За сегодня ролик собрал более 19 тысяч просмотров, 2,7 тысячи лайков и лишь 18 дизлайков. В комментариях пользователи просят сделать рубрику с Николаем Дроздовым постоянной.

Скриншот: YouTube/ Vogue Russia