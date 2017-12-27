Никита Пресняков жестко высмеял Диану Шурыгину и шумиху вокруг ее имени

В опубликованном видео досталось и популярным шоу на ТВ.

На своей страничке в Instagram Никита Пресняков опубликовал коротенькое видео, в котором высмеял Диану Шуригину и некоторые программы российского телевидения.

Никита Пресняков смонтировал юмористическое видео, в котором он "щелкает" пультом от телевизора и везде натыкается на имя Дианы Шурыгиной. При просмотре соцсетей и новостных лент также натыкается на Диану Шурыгину. Младший Пресняков в ужасе собирает чемодан, кидая туда бесчисленное количество пар носков, вызывает такси и уезжает с Земли.

Подписчики оценили юмор Никиты, а кто-то и вообще попросился вместе с ним, так как надоела Диана Шурыгина и постоянное упоминание о ней.

Видео: Instagram/ Никита Пресняков