Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда Кино

Известный режиссер заявил о своем уходе из Фонда Кино.

Никита Михалков сообщил ТАСС о своем решении покинуть попечительский совет Фонда Кино. Об этом маститый режиссер рассказал во время коллегии Министерства Культуры.

По словам Михалкова, он чувствует безответственность свою и фонда за выход ничего незначащих кинокартин. Михалков отметил, что зачастую на телевидении выходят сразу два блокбастера на схожую тематику и каналам с фильмами приходится бороться за зрителей. Этого бы не происходило, если Фонд Кино не ленился контролировать подобные вещи.

Сейчас Фонд Кино курируют такие известные личности как Карен Шахназаров, Константин Эрнст и Станислав Говорухин.

Напомним, Фонд кино занимается социальной и экономической поддержкой отечественного кинематографа, включая российских прокатчиков, производителей и других специалистов индустрии. Учрежден правительством в 2009 году.

Фото: Вконтакте/nm