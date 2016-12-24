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Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда Кино
Сегодня, 17:13
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lesjasap
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Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда Кино

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Известный режиссер заявил о своем уходе из Фонда Кино.

Никита Михалков сообщил ТАСС о своем решении покинуть попечительский совет Фонда Кино. Об этом маститый режиссер рассказал во время коллегии Министерства Культуры.
 
По словам Михалкова, он чувствует безответственность свою и фонда за выход ничего незначащих кинокартин. Михалков отметил, что зачастую на телевидении выходят сразу два блокбастера на схожую тематику и каналам с фильмами приходится бороться за зрителей. Этого бы не происходило, если Фонд Кино не ленился контролировать подобные вещи. 
 
Сейчас Фонд Кино курируют такие известные личности как Карен Шахназаров, Константин Эрнст и Станислав Говорухин.
Напомним, Фонд кино занимается социальной и экономической поддержкой отечественного кинематографа, включая российских прокатчиков, производителей и других специалистов индустрии. Учрежден правительством в 2009 году. 
 
Фото: Вконтакте/nm
Теги: никита михалков , режиссер , фонд кино
Категории: Новости России

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