Смольный не выдавал разрешение на перекрытие дороги для съемок фильма Михалкова

Вечером 6 февраля сотрудники ДПС временно перекрыли движение по Гороховой. Это привело к образованию пробки в сторону Адмиралтейского проспекта от набережной Фонтанки, а также от канала Грибоедова к Мойке. Теперь проводится проверка.

В Петербурге накануне вечером были большие пробки на Гороховой улице. Причиной этому стали съемки фильма "Серебряные коньки" студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. Однако, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ничего об этом не знают. Об этом сообщают городские СМИ.

Съемки вечером 6 февраля проходили на набережной реки Мойки и Красном мосту. Для этого сотрудники ДПС временно перекрыли движение по Гороховой. Это привело к образованию пробки в сторону Адмиралтейского проспекта от набережной Фонтанки, а также от канала Грибоедова к Мойке.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры сказали, что никаких распоряжений об ограничении движения 6 февраля для съемок фильма не было. Теперь ведется проверка.

Фото: Piter.TV