Никита Кучеров в матче с "Флоридой" отдал шестой результативный пас в новом сезоне НХЛ

Форвард получил наказание за грубость на льду.

Российский нападающий Никита Кучеров в матче с "Флоридой Пантерз" отдал шестой результативный пас в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на ледовой арене FLA Live Arena в штате Флорид. "Тампа-Бэй" выиграла у оппонентов с результатом 2:3. Решающая шайба была забита спортсменами команды в овертайме. Голами со стороны проигравших отличились Мэттью Ткачук и Рудолфс Балцерс. Со стороны "Тампы" шайбу послал в ворота соперников Стивен Стэмкос и дважды забил в ворота Брэйден Пойнт. Бомбардир "Тампа-Бэй" Никита Кучеров получил наказание за грубый прием в сторону хоккеиста Александра Баркова.

Стоит отметить, что во время овертайма Мэттью Ткачук сбил Никиту Кучерова с ног, после чего стал добивать уже лежащего игрока, за что получил двойной малый штраф.

Две передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Филадельфией".

Фото и видео: YouTube / Tampa Bay Lightning