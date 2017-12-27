Спорт с Никитой Гулиным: философия допинга, страх чиновника и респект Данни

Спортивный обозреватель Никита Гулин и главные новости из жизни петербургского спорта за неделю.

В этом выпуске "Спорта с Никитой Гулиным" на Piter.TV: ацкий отжиг МОК, несколько слов о допинге и сборы "Зенита".

Международный олимпийский комитет продолжает жечь, причем жечь напалмом: на минувшей неделе под огнем оказалась уже не просто спортивная страна Россия, а олимпийские атлеты из России. 111 человек (и в этом есть тоже неприкрытый символизм) из России отстранены от игр в Корее. И это после всех успокоительных для наших чиновников, пилюль о возможности участвовать под нейтральным флагом. Они, начальники, уже расслабились, сказали уффф, ведь сам президент Путин разрешил ехать без флага и гимна! И тут - на тебе, под дых, реально, все ведущие спортсмены не допущены, причем те, которые на допинге ранее не попадались. Особенно показателен момент с корейцем Виктором Аном, его не пустили выступать на родине, как олимпийского атлета из России. А биатлонисты, это вообще история: три спортсмена допущены, остальные сняты, и не набираются эстафетные команды ни у мужчин, ни у женщин. И вот в этой, пиковой ситуации, президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов поступает, как король из сказки "Обыкновенное чудо". Ну, Леонов которого играл: замирал после первой опасности и ждал, что все обойдется.

Так вот, как я знаю, после оглашения ситуации с недопуском российских биатлонистов, он решил отметить свой 65-й день рожденья любимым хобби, охотой. А что, формально телефон он не выключил, а в глухом лесу не очень берет, так что, взятки гладки. На новый срок переизбираться глава СБР, видимо, не намерен. Да, и где найдешь дураков теперь. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказывал в приватном разговоре интересную историю. Как нашелся бизнесмен, который сам готов был вкладывать в российский биатлон 3 миллиона евро в год, но последние скандалы привели к одному. Бизнесмен позвонил легендарному Тихонову и прямым текстом сказал: Иваныч, а мне это надо? В общем, МОК измывается над нами, как хочет, и сейчас сядут на коня те депутаты Госдумы, которые сильны историческим образованием, и будут цитировать Черчиля, отвечавшего когда-то на призывы заключить договор с Гитлером. Нельзя, говорил Черчиль, договориться с тигром, когда ваша голова у него в пасти! И вопрос у меня лично один. Те руководители федераций, и в министерстве спорта, обязанные что-то делать, они так и будут по лесам на охотах скрываться? Или какая-то ответственность должна быть? Взвились месяц назад депутаты и сенаторы, нас унижают! Да, нас унижают. А кто в этом виноват? Уж конечно не Международный олимпийский комитет. Ведь, если разобраться на чистоту, как говорил Глеб Жеглов, на России пятно позора несмываемое, но извиняться – это не наша тема. Мы скорее весь мир в труху сотрем, но извинений, а тем более, признания ошибок, этого от нас не дождешься. Потому что не понятно, от кого? Вот, отец водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров публично покаялся, и стал борцом за разоружение, а даже четверти такой личности в современной России нет, увы.

Кстати, о допинге всуе. Ведь, без этого фактора теперь не обходится ни одна спортивная новость. Происходящее ныне способно оживить умерщвленный, казалось бы, олимпийский принцип Древней Греции, победитель есть только один. Проигравших клеймили позором, выгоняли из родных мест, в общем, много диких эмоций, присущих именно древнему миру наблюдалось по итогам олимпиад. Олимпийская культура Древней Греции - это искусство побеждать, прежде всего себя, не спроста же философ и трагик Софокл в 406 году до нашей эры сказал: "Много в мире сил великих. Но сильнее человека нет в природе ничего". Барон Пьер Де Кубертен, организатор олимпийских игр современности внес полностью противоположный древнегреческому лозунг: "Главное не победа, главное участие". Барон был гуманистом, без всяких сомнений, и его идеи были чисты, как первый снег. Но не учел Де Кубертен одного, силы человеческой натуры, природа плевала на принципы Де Кубертена, и если вы организовываете соревнование, будьте любезны получить среди участников настоящих мачо, а не джентльменов с тросточками, ведь желание победить, стать лучшим, в крови настоящего мужчины, с первобытных времен.

То, что происходит сейчас с олимпийским движением, можно назвать одним словом – агония. Давно, понятно, что в борьбе с допингом МОК отгрыз свой собственный хвост и начался этот процесс, на мой взгляд, 30 лет назад на Олимпиаде в Сеуле, когда весь мир ждал забега на сто метров, участвовали в котором канадец, родившийся на Ямайке Бен Джонсон и американец Карл Льюис. Это действие, длившееся с учетом подготовки к старту, длилось полторы минуты, но собрало миллиардную телевизионную аудиторию. За год до олимпиады, в 1987 году Джонсон побил мировой рекорд, пробежав стометровку за невероятное время – 9,83 сотый секунды. Большинство спортивных специалистов перед этим придерживались мнения о том, что так быстро нереально преодолеть 100 метров.

Джонсон Бен - легкоатлет, который после завершения мирового первенства пользовался большой популярностью и стал самым богатым спортсменом в мире. Как заявил его главный тренер, ежемесячные доходы Джонсона на тот момент превышали 400 тысяч долларов. За свои заслуги Канада считала Бена Джонсона лучшим спортсменом. Крупнейшее международное информационное агентство AP назвало его атлетом года. Радовались все, кроме главного конкурента Джонсона на стометровой дистанции – американца Карла Льюиса. Непримиримый соперник канадца по беговой дорожке на протяжении нескольких лет стремился отыскать секрет высоких результатов. Поначалу Карл Льюис ссылался на фальстарт и отличия в условиях проживания. Однако впоследствии американец в своём заявлении намекнул на невозможность пробежать стометровку менее чем за 10 секунд без употребления запрещённых препаратов. Карл Льюис стал заниматься публичным разоблачением нечестных спортсменов и одним из первых обвинил в приёме допинга Бена Джонсона. Кульминация всего, стал тот самый день 24-го сентября 1988 года во время Олимпийских игр в Сеуле, когда Бен Джонсон в финале забега на сто метров установил новый мировой рекорд, показав результат 9 целых 79 сотых секунды, но спустя 3 дня после финиша медицинская комиссия уличила легкоатлета в использовании малоизвестного, на тот момент, допинга станозолола, способствующего увеличению выносливости, силы и мускулатуры. Бен Джонсон на тот момент практически не оправдывался, объясняя приём запрещённого препарата стремлением не отставать от конкурентов. После этого спортсмена лишили золота не только Олимпиады, но и медалей высшей пробы мирового первенства, которое прошло годом ранее. Кроме лишения завоёванных ранее наград, Бену Джонсону предстояло несколько лет отбывать дисквалификацию, в результате чего он пропустил множество профессиональных соревнований, и фактически завершил карьеру. Кто от этого выиграл? Карл Льюис? Да, нет. Никто не помнит, что он олимпийский чемпион в беге на сто метров, все помнят, что золота лишили Бена Джонсона. После этого случая и началась масштабная кампания, которая стала основной составляющей олимпийских игр, выявление медикаментозных препаратов, повышающих функциональные возможности спортсменов, и допинговые скандалы стали сотрясать мир. А после перестали его сотрясать, но не прекратились, и сейчас, как мне кажется, наступает апогей.

Чтобы что-нибудь построить, нужно что-нибудь разрушить, олимпийские игры давно бизнес, не просто спорт, и если найдется смелый человек, это, конечно же, не Томас Бах, который скажет, ребята, можно всё, соревнуйтесь на благо телевидения, вернет в летнюю программу игр древнегреческий панкратион, где соперникам запрещалось кусаться и выдавливать сопернику глаза. Но не запрещалось выламывать суставы и разрывать рот. Вот это шоу, кровища, то, что нужно по зомбоящику. На самом деле, борьбу с допингом нужно просто отменить, поскольку все участники олимпиад – профессиональные спортсмены, повторю ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, и то, что происходит с их организмами, решают только они сами. Ведь есть прекрасно описанный случай из истории олимпиады более чем сто летней давности. В 1904-м, то есть на третьей Олимпиаде, случилось вот что. Американец Томас Хикс на двадцать втором километре марафона потерял сознание. Врачи, приводя его в чувство, сделали ему инъекцию стрихнина и дали выпить бренди. Хикс падал еще несколько раз, и тут же появлялись врачи со стрихнином и бренди. Хикс, пешком добрел до финиша и получил золотую олимпийскую медаль. При том, что финишную черту он пересек вторым. Просто первого, Фреда Лорза, поймали на жульничестве, нашлись свидетели, которые заявили, что видели, как во время забега Лорза подвозил автомобиль. А стрихнин и бренди – это нормально, это можно, потому что своими ногами пришел. Вот и ответ на вопрос, возможен ли допинг на Олмипийских играх. Мое мнение, да, только отказ от борьбы с ним спасет сам ивент, а Кубертен пусть вертится в гробу, разве до морали сейчас?

"Зенит" на первом тренировочном сборе провел три контрольных матча, и все три крупно выиграл 5 : 0 у "Копенгагена", 5 : 1 у пражской "Славии" и 4 : 1 у китайского клуба "Гуанджоу". 14 голов за три игры это шикарно, но делать какие-либо выводы преждевременно, поскольку у каждого тренера своя методика, и не понятно до конца под каким уровнем нагрузки находятся футболисты. Из позитива, отметим третий гол Антона Заболотного, то есть по математике, "Зенит" нашел забивного нападающего в десять раз дешевле Дзюбы, и это удача. В то же время, помню как сейчас, появление в московском "Спартаке" времен Олега Романцева, забивного форварда из Узбекистана Жафара Ирисметова. На Кубке чемпионов Содружества он все впечатлил, забивал и забивал, и даже на квалификации Лиги чемпионов отличился, а дальше, как отрезало. Я очень надеюсь, что это не про Заболотного, потому что хочется радоваться трансферным успехам "Зенита", и еще хочется своих в составе. Кстати, Мигеля Данни я лично всегда рад видеть, и в составе "Славии" наш "Зенит" его не потерял. Не будем забывать, Данни принес "Зениту"Супер Кубок УЕФА, его гол оказался победным, и просто посмотрим на этого парня, поблагодарим его за девять лет в команде. Мигель, ты супер!

Видео: Piter.TV