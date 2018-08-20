Спорт с Никитой Гулиным: успехи Зенита и СКА, прощание с Еленой Шушуновой

Всем привет! Это спорт на Piter.TV, я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов. Итак, поехали!

Петербургский "Зенит" феерично провел минувшую неделю: три матча было сыграно, два в чемпионате российской премьер-лиги, и ответный в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. С него и начнем, поскольку "Зенит" теперь реально круче "Барселоны". Победа 8 : 1 в международных матчах - это на данный момент самый крупный победный счет в истории еврокубков. Проиграв в первом матче 0 : 4, петербуржцы под большой вопрос поставили свое продолжение борьбы, и только бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов, казалось, был единственным, кто не сомневался в общей победе. Его пост сразу по окончании первого матча говорил, о том, что "Зенит" все равно пройдет минское "Динамо", и по ходу ответной встречи в Санкт-Петербурге, которая ко всему прочему проходила при пустых трибунах на стадионе "Петровский", сомнения увеличивались.

За весь первый тайм "Зенит" забил всего один раз, причем Паредес запустил парашют за спину вратарю Горбунову, последнего из колеи не выбил, и до перерыва бессчетное количество моментов упускали и Эрнани, и Ерохин, и Нобоа, бивший головой с линии вратарской. По сути, первые сорок пять минут могли все определить в этой встрече, но получилось так, как получилось. Второй тайм стал прекрасной демонтсрацией командной силы воли, Нобоа забил со штрафного, сделав счет 2 : 0, но буквально тут же Паредес схватил вторую желтую, оставив "Зенит" в меньшинстве. Казалось все должно было быть худо, но Артем Дзюба вновь доказал, что он настоящий лидер. Два мяча с игры, забитые им в блестящем стиле, ударами в касание по летящему мячу, сделали общий счет по итогам двух матчей ничейным, а в дополнительные два тайма, даже пропущенный "Зенитом" гол на 99-й минуте, лично у меня не вызывал сомнений, что петербуржцы забьют необходимую разницу.

Наконец-то забил гол Дриусси, причем грамотно забил, не лупанул абы как с трех метров, а зряче уложил мяч в угол, может быть это оживит парня, которого как раз отказался "Зенит" отправлять в "Сампдорию" в аренду, Семак продолжает аргентинцу доверять. Ну, и хет-трик Дзюбы с пенальти довершил дело, 6 :1, необходимая разница была добыта, однако и это оказалось еще не все, замена Нобоа на Роберта Мака завершила разгром, свеженький словак два раза, как от стоячих убегал от защитников "Динамо" установив окончательный счет 8 : 1. Повторюсь, пока это рекорд еврокубков, да, конечно, минчане не "Пари Сент-Жермен", но и "Барселона" теперь не автор рекорда, а петербургский "Зенит". В последнем квалификационном раунде петербуржцев ждет норвежский "Мельде", дома в этот четверг, и на выезде 30-го августа, и это уже личная история Сергея Богдановича Семака, о которой в следующий раз.

Кстати, и в чемпионате российской премьер-лиги у "Зенита" все почти что идеально, четыре победы в четырех турах, и первый пропущенный мяч в российском чемпионате случился накануне в игре против "Урала". "Зенит" мог, и даже должен был пропускать в минувший понедельник в Казани от "Рубина", но что-то спасало оборону петербуржцев раз за разом. А проблемы возникали в банальнейших забросах казанцев за спины центральных защитников "Зенита". Тот же Могелевец пару раз мазанул по мячу конкретно, как не вспомнить, что он наш собственный воспитанник, но и тот же Бухаров в качестве бывшего игрока "Зенита" один раз петербуржцев простил железно. А "Зенит" забил из ничего, так обычно всегда "Рубин" отбирал очки у петербуржцев в былые годы, но тут Дзюба поборолся мастерски, и Ерохин с третьей своей попытки все же забил, тем самым заработав клубу три очка, а себе не подпортил репутации. И против "Урала" пару пунктов по игре в обороне стоит, конечно, отметить. Пропущенный мяч, как череда не то, чтобы случайных падений, но отсутствия вменяемой подстраховки.

Да, защитники бросаются под мяч, но по-очереди, безсистемно. В итоге, находясь на линии штрафной площади игрок "Урала" Бавин, перекладывая мяч с правой на левую, все-таки отправляет его прямым ударом в угол, это тревожащий факт. Из положительного стоит отметить, что очень быстро отыгрались и вышли вперед, причем со стандартов, и два гола Дриусси, я бы выделил особо. Что-то сдерживало игрока, это точно, не раз я отмечал, что аргентинцы в России, даже высокого калибра, очень трудно раскрываются, как все того же Кавенаги в "Спартаке" не вспомнить. Дай, бог Дриусси доказать свой класс, и я опять же буду извиняться за свои пики в его адрес, если он будет исправно забивать. Про дежурные голы Дзюбы и Паредеса ни слова, это нормально, это в порядке вещей, и крупная победа "Зенита" в матче против "Урала", в общем-то не вызывала сомнений, и на ближайшие две неделе у команды Сергея Семака два настоящих вызова – выйти в групповой этап Лиги Европы, и обыграть московский "Спартак", даже не знаю, что важнее на данном этапе. Все важно! И бесплатный для игроков и клуба еврокубок, ну, а "Спартак" живым отпускать грешно, так что ждем, надеемся и верим!

Петербургский СКА в очередном контрольном матче одержал очередную победу, над этот раз над финским "Йокеритом" со счетом 3 : 1. Наконец-то место в воротах занял Игорь Шестеркин, а также на льду появился капитан Павел Дацюк, первый свой матч за новую команду предстояло провести и Андрею Кузьменко. Михаил Мальцев и Роман Рукавишников в Сочи выступали за олимпийскую сборную, они также дебютировали в форме СКА в это межсезонье, появился в составе и Александр Дергачев. Голов зрители не увидели практически до конца второй двадцатиминутки. К этому времени в середине матча Шестеркин уступил место в воротах СКА шведу Хелльбергу. Тут же представился и шанс сыграть в большинстве, однако самой опасной стала попытка Херсли от синей линии. В равных составах команды сыграли совсем немного - следующим удалился Кузьменко. Однако и здесь "Йокерит" не преуспел, хоть Маннинен едва не забил с пятака. Отличилась в итоге новообразованная ударная тройка армейцев. Гусев набросил на пятак, где шайбу поджидал Дацюк, но бросать сам капитан не стал - выманил вратаря и отдал передачу Якупову, который забросил уже в пустые, химия в этом сочетании зараждается. На старте третьего периода шанс сравнять был у Маннинена после выхода два в одного, но Хелльберг справился со своей задачей.

Вторая шайба влетел в ворота "Йокерита" после броска Белова от синей линии. Впрочем, соперник довольно быстро сократил разрыв до минимума, в большинстве Енсен подключился от синей и здорово попал в девятку. За две минуты до конца игры после тайм-аута хозяева льда решили все же снять вратаря, но финальный штурм им не удался, Кузьменко оформил дебютный гол за СКА в пустые ворота с передачи Ли. 3 : 1 СКА одерживает очередную победу, и теперь уже на этой неделе предстанет перед своими болельщиками. Следующие матчи армейцы проведут на домашнем турнире имени Пучкова, 23-го, 24-го и 26-го августа в Ледовом дворце соперниками СКА станут соответственно китайский "КуньЛунь", омский "Авангард" и хоккейный клуб "Сочи".

Печальная новость минувшей недели. Ушла из жизни Елена Шушунова, петербурженка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Чемпионат Европы 1985 года в Хельсинки стал для шестнадцатилетней Шушуновой прорывом. Она завоевала золото в многоборье, выиграла опорный прыжок, вольные упражнения, добавив бронзу на бревне. Позже в том же году на чемпионате мира в Монреале она стала первой в многоборье в паре с другой советской гимнасткой Оксаной Омельянчук, взяла серебро в вольных упражнениях, бронзовую медаль на бревне и помогла команде завоевать золото общего зачета. Шушунова, вероятно, имела бы успех на Олимпийских играх 1984 года, но советская команда бойкотировала игры в Лос-Анджелесе. А в 1986 году несостоявшиеся олимпийцы участвовали в первых играх доброй воли, и Елена завоевала четыре золотые и две серебряные медали. На Олимпийских играх 1988 года ей нужна была идеальная десятка, чтобы завоевать золотую медаль в многоборье. И она это сделала! 19-летняя россиянка завоевала четыре медали на Олимпийских Играх в Сеуле - золото в многоборье и командных соревнованиях, серебряную медаль на бревне и бронзу на брусьях. Ее Олимпийская победа была чем-то вроде возвращения к эталону Елены Шушуновой образца 1987 года, когда на чемпионате мира в Роттердаме, где Шушунова выиграла опорный прыжок и вольные упражнения, но в многоборье смогла довольствоваться только серебряной наградой. Она также взяла серебро на бревне и бронзу на брусьях.

На Чемпионате Европы 1987 года в Москве она вновь заняла второе место в многоборье, но не завоевала медали на других соревнованиях. Она закончила карьеру после Олимпийских игр 1988-го, а в 2004 была была введена в Международный Зал славы спортивной гимнастки. После окончания карьеры жизнь, как-то не сложилась. Была работа в спорткомитете, в 2001 году начиная программу "Вести спорт" на канале "Россия Петербург" мы пригласили Лену на телепробы, но, к сожалению, выяснилось, что таланта телеведущей, в отличие от гимнастического, Шушуновой бог не дал, сотрудничества не сложилось. Я знаю, что и в личной жизни мало что получалось у Лены, и как это часто бывает в подобных случаях, алкоголь занимает главное место, и это прискорбный факт так рано погубил ее. Ей было 49 лет, светлая память олимпийской чемпионки, чрезвычайно яркой спортсменки.

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал имена спортсменов, которые выступят на Чемпионате и Первенстве мира в чешском местечке Нове Место в летней дисциплине этого вида спорта. В состав команды вошли два представителя Санкт-Петербурга – это Данил Калинин и Екатерина Юрлова-Перхт. Костяк сборной России был сформирован по итогам спринтерских гонок и масс-стартов Чемпионата и Первенства России, которые завершились в минувшие выходные в Чайковском. Представитель петербургского Училища олимпийского резерва №2 Данил Калинин в гонке на 10 км остановился в шаге от пьедестала почета, а в масс-старте, даже допустив два промаха, финишировал в тройке призеров. Екатерина Юрлова-Перхт участие в отборочном турнире не принимала, и была выбрана тренерским штабом из числа биатлонистов, проходящих централизованную подготовку. Стоит отметить, что на прошлой неделе Катя принимала участие в одном из самых популярных летних лыжных фестивалей — Blink. Ежегодно турнир проходит в Норвегии и собирает звезд лыжного спорта и биатлона. Наша спортсменка не добралась до призовых мест, но в одной из гонок пробилась в полуфинал соревнований. Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 26 августа в чешском городе Нове Место, за результатами петербуржцев, естественно будем следить.