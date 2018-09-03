Спорт с Никитой Гулиным

Как «Зенит» не смог обыграть «Спартак» и праздновал победу в Суперкубке УЕФА десять лет назад.

Увы, снять шкуру с основной своей жертвы "Зениту" не удалось, хотя фанаты длинным баннером объявили новый сезон охоты на "Спартак" открытым. Классный был матч, и жаль только, что безголевой ничьей он закончился. По одному пенальти не назначено в ворота обеих команд, но если в первом случае с нарушением Ивановича в своей штрафной даже опытные комментаторы разглядели то, что защитник "Зенита" наступил спартаковцу на голеностоп с шестого повтора, и укрупнения картинки, то момент в опасной игрой Фернандо против Дриусси все было настолько очевидно, что даже московские комментаторы погрустнели. Видимо судья Москалев уже знал о своей первой ошибке, по рации ему могли об этом подсказать, и только это может объяснить отсутствие у Фернандо предупреждения и не назначение одиннадцатиметрового. С игры и "Зенит" и "Спартак" должны были забивать минимум по два раза, но и тут не сложилось, и еще раз повторюсь – жаль. Счет 3 : 3 по такой игре был бы более логичен, и вновь показывает: в матчах равных соперников исполнительское мастерство и российских футболистов и легионеров играющих в России, к сожалению, не самое высокое.

В общем, "Зенит" потерял первые очки в чемпионате премьер-лиги, но сохранил лидерство и двух очковых отрыв от "Спартака", через две недели после паузы на игры сборной, на выезде "Оренбург".

"Зенит" пробился в групповой этап Лиги Европы, в принципе новость второстепенная, поскольку изначально я предполагал выход петербуржцев из квалификации малой кровью, но получились подвиги, это я про серию с минским "Динамо", а то, что в Норвегии "Зенит" проиграл "Мольде" никакой трагедии я не вижу. Уже по стартовому составу было ясно, что играть "Зенит" будет на результат, то есть надо не пропустить. К тому же гол Паредеса со штрафного облегчил задачу, и я не соглашусь с Михаилом Сергеевичем Боярским, который разразился гневным интервью об уровне игры "Зенита" в этом матче. Норвежцы прибавили в концовке второго тайма, как и "Зенит" в первом матче, но забили на один мяч меньше. Стоит вспомнить, что дома "Мольде" обыграл двух своих предыдущих соперников по квалификации Лиги Европы забив 11 мячей в четырех матчах. Так что сказать, что мы играли против слабого соперника я бы не рискнул. Вопрос в другом, если линия обороны у нас неважная, это при том, что тот же Луиш Нету вызван в сборную Португалии, а Иванович и Мевля железные игроки своих сборных, почему не удалось никого купить до закрытия трансферного окна? Видимо на это просто нет денег, а Хавьер Рибальта приглашен на должность спортивного директора с перспективой, когда надо будет усиливать команду к очередному розыгрышу Лиги чемпионов. Сейчас же группа в Лиге Европы у "Зенита" вполне проходимая, "Коппенгаген", "Бордо" и пражская "Славия" - далеко не гранды европейского футбола, "Бордо" занял шестое место в чемпионате Франции в прошлом сезоне, датчане и чехи из той же серии, так что, думаю все хотят выиграть Кубок УЕФА, тем более, что повод есть.

На минувшей неделе памятную дату праздновал "Зенит" и его болельщики, десять лет назад в Монако "Зенит" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв со счетом 2 : 1 на минуточку звездный "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат явно не лукавил, когда говорил, что его команде не страшен был никто. Если кто не помнит, что мюнхенскую "Баварию" "Зенит" обыграл на пути к финалу Кубка УЕФА со счетом 4: 0, надо было видеть великого вратаря Оливера Кана на пути в раздевалку. Ну, а Суперкубок, конечно ярчайшее впечатление, на этом матче я работал в составе бригады телеканала "Спорт", основного на тот момент вещателя, и вот уж действительно Монако – город контрастов. Гранд казино с джентльменами в смокингах, и буквально рядом в пятистах метрах под центральной площадью обыкновенный супермаркет "Ашан" без изысков, огромное количество машин "Феррари" и "Ламборгини" гоняющих по набережной, и тут же за углом наткнулся на очень прилично одетого, но просящего милостыню человека. Но лакшери, конечно, там хлещет из всех щелей, один коллега не поинтересовавшись меню, просто заказал в ресторане чашку эспрессо, и заплатил за него 80 евро, наши скромные командировочные за два дня. Сама игра отличалась от всего, что я видел, атмосфера на стадионе Луи Второй удивляла, минимум фанатов, максимум вип-персон на трибунах, и я помню ощущение ожидания той исторической победы, уже в концовке мачта я стоял на точке для флеш-интервью, очень близко к телевизору, а метрах в семи за моей спиной, также ждал окончания матча, работавший на СNN Педро Пинту, и когда в концовке Пол Скоулз переправил мяч в сетку ворот Малафеева волейбольным приемом, Педро спросил меня: "Кто забил?", я отвечаю: "Скоулз" но забил рукой"! Педро закатил глаза. Праздновал "Зенит" основательно, вечеринка была что надо. На берегу моря был снят целый отель, концерт забабахали с пятью кажется артистами: были в программе Олег Митяев, Жанна Фриске, хедлайнер - группа "Звери". Ведущий концерта – Валерий Сюткин, баскетболист Андрей Кириленко был приглашен, в общем, было круто. Очень хорошо запомнился мне момент, когда Константин Зырянов ни от кого не таясь, курил сигару, выпуская клубы дыма. Все знали, что он курит, но никогда прежде, и я думаю, никогда в будущем, он н делал этого так демонстративно. Только спустя некоторое время мне пришла в голову мысль, а если бы проиграли, банкет бы отменили или нет, но, видимо, еще раз надо вспомнить Дика Адвоката. Тот "Зенит" не боялся никого, и мог обыграть кого угодно, что он и доказал 29 августа 2008 года, обыграв "Манчестер Юнайтед" и став единственными пока российским клубом – обладателем Суперкубка УЕФА.

Хоккеисты СКА выиграли Кубок Открытия 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги, разгромив обладателя Кубка Гагарина на его площадке со счетом 6 : 1. Это повторение рекорда результативности Кубка открытия четырехлетней давности, но главное, что в этом матче мне очень понравилось – это реализация голевых моментов. Причем, как при игре в равных составах, так и в большинстве. Снова забрасывают защитники, Патрик Хёрсли открыл счет. Только в середине второго периода "Ак Барс" отыгрался, но буквально тут же получив численное преимущество, армейцы вышли вперед. Причем Никита Гусев конкретно мазанув фактически по пустым воротам после передачи Дацюка, все-таки исполнил великолепный гол, всем телом и головой показал, что будет делать пас, а сам воткнул шайбу между ног голкиперу. Третий гол Виктора Тихонова, также классика, шайба выиграна на вбрасывании, бросок по воротам в касание, и вынимайте. В похожем стиле забил Николай Прохоркин, ну, а вишенкой на торте стал шестой гол в исполнении Наиля Якупова, который показал насколько силен этот нападающий в индивидуальном мастерстве на уровне КХЛ. Один в один Якупов обыграл одного защитника, и так быстро переложил шайбу под бросок, что преследовавшие его еще два игрока "Ак Барса" просто не успели нападающему помешать. Да, может быть не самый лучший свой матч провел вратарь казанцев Эмиль Гарипов, но СКА действительно впечатлил и движением и нацеленностью на ворота. Забить "Ак Барсу" шесть – это супер, для понимающих в хоккее людей. Лично у меня единственный вопрос остался по голкиперу СКА, не очень убедил Хельберг игрой на выходах из ворот, два раза серьезно ошибся, играя клюшкой, и только чудом шайба не влетала в ворота. В общем, потеряв нескольких сильных игроков по сравнению с прошлым сезоном, армейцы доказали, что они на редкость боеспособный коллектив, два очка теперь начисляется в КХЛ за победу, сегодня второй матч в Нижнем Новгороде против "Торпедо", предположу, что в воротах играть будет Шестеркин, если нет, для меня лично это будет странное решение тренерского штаба, но посмотрим.

Президиум Федерации биатлона Санкт-Петербурга утвердил в должности главного тренера сборной команды города экс-наставника сборной России Александра Касперовича. Свою тренерскую карьеру Касперович начал в 1986 году, когда возглавил женскую юниорскую сборную СССР по биатлону. За шесть лет работы его подопечные завоевали семь золотых медалей на Первенствах мира. После этого Касперович возглавил основную женскую команду, которую в 1992 году привел к победе в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Альбервилле. С 1994 по 1997 являлся старшим тренером юниорской команды. За этот период подопечными были завоеваны еще восемь золотых медалей. И снова с 1997 по 2001 год Александр Владимирович Касперович был тренером основного состава женской команды. За эти годы биатлонистки сборной завоевали шесть медалей. С 2002 по 2004 работал старшим тренером юниорских команд. С 2004 по 2014 старшим тренером резервных команд. В сезоне 2013–2014 участвовал в подготовке к Олимпийским играм призера Сочи-2014 Евгения Гараничева и олимпийского чемпиона Алексея Волкова. В сезоне 2014/2015 Касперович работал старшим тренером мужской команды.

Под его руководством Антон Шипулин выиграл серебро гонки преследования и занял второе место в общем зачете Кубка мира. Мужская сборная выиграла хрустальный глобус в зачете эстафет. Спортсмены, готовившиеся к сезону в основном составе Алексея Волкова, Антона Бабикова, Александра Печенкина и Алексея Слепова, завоевали четыре золотых медали чемпионата Европы. Сейчас Александр Печенкин фигурирует в списке четырех спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга, но зная каким непримиримым борцом с допингом является президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, смело могу утверждать, что если бы хоть малейшее подозрение возникло у него насчет запрещенных препаратов в методике Касперовича, никогда и близко не подошел бы он к сборной Санкт-Петербурга. И людям, инициировавшим очередной информационный вброс на эту тему, я бы тоже посоветовал вопрос подробнее изучить.

Небольшой анонс в завершении. В ближайшие выходные 8-го и 9-го сентября Комитет по физкультуре и спорту проводит очередную общегородскую акцию "Выбираю спорт". В выставочном центре "Экспофорум" в одном месте вся информация об услугах всех спортивных школ города, интерактивные площадки, на главной сцене олимпийские чемпионы прошлых лет, и я в качестве ведущего. Петергофское шоссе 61/1, приходите, и выбирайте спорт для своего ребенка. На этом сегодня все, я Никита Гулин прощаюсь с вами, смотрите мой обзор на канале "Питер ТВ", и помните, О, спорт, ты мир. До встречи через неделю!