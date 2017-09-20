Никас Сафронов поделился секретом своего успеха

По словам заслуженного художника России, к успеху точно не приведет уподобление творчеству другого.

Заслуженный художник России, академик и профессор Никас Сафронов поделился с Piter.TV секретом своего успеха. По словам маэстро, чтобы добиться чего-то в искусстве, необходимо постоянно работать, искать что-то новое. К успеху и известности точно не приведет уподобление творчеству другого человека.

В живописи, в искусстве всегда надо что-то пытаться создать, открыть. Можно, конечно, уподобляться: есть один человек, который рисует только подушки, другой рисует только руки. Я не ограничиваюсь этим. Я могу рисовать dream vision всю жизнь, и этим воссоздам себе индивидуальность имени. Я работаю в экспрессионизме. Не все работы могут быть удачные, пробные. И этот поиск и делает меня тем художником по имени Никас, во всем. Никас Сафронов

После долгих профессиональных и общекультурных исследований Никас создал свое собственное направление в искусстве. Он называется dream vision. По словам самого маэстро, это размытая картинка, "нечто за 15 минут до пробуждения: когда человек еще видит сон, но уже начинает забываться". С помощью dream vision художник подчеркивает определенные детали в картине, которые были би незаметны без этой "академической прописки".

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка Никаса Сафронова "Высокая и тайная любовь. Живопись. Оптимизм".

Фото, видео: Piter.TV