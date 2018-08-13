"Высокая и тайная любовь" Никаса Сафронова уже в Петербурге

"Высокая и тайная любовь. Живопись. Оптимизм" — так называется выставка Никаса Сафронова, которая открылась в Российской Академии Художеств 10 августа.

Здесь представлено около ста работ, созданных маэстро в период 90-х—двухтысячных годов. Зрители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетные сюрреалистические композиции.

Картины объединяет поиск, поиск проб, ошибок, находок, открытий. Самые поисковые, случайные не попали сюда, какие-то пробные, допустим на портретах тексты готические — такая находка. Понятно, dream vision, символизм, размытые, полуразмытые портреты людей, которые либо выросли, либо ушли. Измененные, пробные работы. Никас Сафронов - заслуженный художник РФ

На выставке есть картины, которые выполнены в уникальном авторском стиле Дрим Вижн. По словам самого маэстро, это размытая картинка, нечто за 15 минут до пробуждения: когда человек еще видит сон, но уже начинает забываться.

Когда есть реализм: вода и небо реалистичные, эта размытость. Когда зритель начинает за счет внимания к этим четким, прописанный вещам, начинает видеть несколько многослойностей — окна, какие-то тени, растения. Ты как оператор подводишь зрителя к тайнам исповеди, к тем сакральным деталям, которые доселе не были видны. Если бы она была вся размытая, то было бы меньше внимания, а вот именно подчеркивание за счет прописки академической, человек начинает находить для себя что-то необычное и новое. Никас Сафронов - заслуженный художник РФ

Работы художника построены на тончайших ассоциациях. В некоторых из них перекликается сразу несколько эпох. Например, современный мир фэнтази с его человеком-пауком и готические мотивы средневековья.

Здесь работы представлены как бы в технике эксперимента. Это портреты. На каких-то я использовал материалы фотографий. То есть я брал и копировал. Но чтобы это не было чисто копийностью, я воссоздал из них творческий ряд, где они стали другими совершенно, уходящими от похожести фотографичности гиперреализма в некую форму средневековья, мистики, загадки. Вот этот паук обозначает его игру и его взгляд сквозь пелену готики. Что там написано трудно понять, кто-то разберется. Я просто брал Grinya шрифт и создавал эти работы. Никас Сафронов - заслуженный художник РФ

Выставка Никаса Сафронова в Российской Академии Художеств будет работать до 7 октября. Потом картины отправятся в Европу. В частности, их увидят жители Праги, Мадрида, Лондона и Сеула.

Алёна Зиновьева, Александр Цыцулин специально для Piter.TV