Дата релиза пока неизвестна.

Nightdive Studios анонсировала ремастер шутера Star Wars: Dark Forces. Оригинальная игра вышла в середине 1990-х годов для пользователей ПК, Macintosh и PlayStation.

В ремастере, созданном на движке KEX, будет поддержка разрешения экрана до 4K при 120 FPS. Также разработчики используют продвинутую технологию 3D-ребрендинга для создания улучшенных освещения и эффектов.

Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Дата релиза пока неизвестна.

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Видео: YouTube / IGN