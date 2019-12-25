Ницой оскорбило то, что участники и жюри национального отбора на Евровидение используют русский язык

В частности Ницой считает, что певица Assol "просто еще не научена уважать украинский язык".

Украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за использования русского языка. Пост она разместила в своем Facebook.

Певицу Екатерину Гуменюк (Assol) писательница обвинила в "пренебрежительном отношении" к украинскому языку. Девушка во время эфира несколько раз переходила на русский язык. Ницой считает, что певица "просто еще не научена уважать украинский язык".

Использование русского языка в речи члена жюри Андрея Данилко (Верка Сердючка) и продюсера передачи Руслана Квинта также оскорбило писательницу. Она считает, что это "спецразработка, чтобы все не заговорили на украинском".

Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называет "быдлом" украинцев, которые слушают российскую музыку, и даже предлагала задействовать полицию для контроля за использованием языка.

Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020" от России.