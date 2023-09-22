Незваные жильцы в бывшем детском центре Металлостроя возмутили жителей

Мигранты заняли помещения жилого дома в Колпинском районе Петербурга.

Следственный комитет проверяет факт незаконного проживания иностранных рабочих в помещениях жилого дома в поселке Металлострой. Речь идет о бывшем детском центре и библиотеке, расположенных на первом этаже здания. Об этом сообщила пресс-служба Следкома России.

По жалобам жителей, около месяца назад в общественные зоны дома вошли неизвестные, вынесли книги, сломали мебель и устроили временное жилье. В помещениях появились матрасы, а готовка ведется на переносных плитках прямо за партами.

Кроме того, по словам местных жителей, мигранты заняли и колясочную. При этом расходы на содержание этих помещений продолжают включать в квитанции собственников.

И.о. руководителя Главного следственного управления СКР по Петербургу Марина Парастаева должна представить председателю СК Александру Бастрыкину доклад о результатах проверки и возможном возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV