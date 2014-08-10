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Незнакомка облила петербурженку неизвестной жидкостью
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Незнакомка облила петербурженку неизвестной жидкостью

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Подозреваемую оперативно задержали.

В больницу Петербурга 2 ноября доставили 43-летнюю женщину с ожогами спины, живота, бёдер и голени, а также закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным "Петербург2", пострадавшая сообщила, что у дома № 62/2 по Замшиной улице незнакомка облила ее неизвестным веществом.

Подозреваемую оперативно задержали. Ею оказалась 26-летняя местная жительница. Ранее она была судима за кражу. Выясняются обстоятельства происшествия. 

Недавно в НИИ Джанелидзе спасли жизнь мужчине, выпавшему с 4-го этажа.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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