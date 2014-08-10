Незнакомка облила петербурженку неизвестной жидкостью

Подозреваемую оперативно задержали.

В больницу Петербурга 2 ноября доставили 43-летнюю женщину с ожогами спины, живота, бёдер и голени, а также закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным "Петербург2", пострадавшая сообщила, что у дома № 62/2 по Замшиной улице незнакомка облила ее неизвестным веществом.

Подозреваемую оперативно задержали. Ею оказалась 26-летняя местная жительница. Ранее она была судима за кражу. Выясняются обстоятельства происшествия.

Недавно в НИИ Джанелидзе спасли жизнь мужчине, выпавшему с 4-го этажа.

Фото: Piter.tv