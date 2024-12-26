Профсоюз "Новый труд" отстаивает интересы самозанятых и работников платформ

Каждый пятый россиянин зарабатывает деньги через онлайн-платформы, таковы данные экспертов Высшей школы экономики. Сегодня в России численность работников, занятых в платформенных сервисах составляет 15,5 миллионов человек – курьеры и таксисты, писатели и музыканты, дизайнеры, пекари, продавцы маркетплейсов – все они составляют почти 20% от общего числа людей трудоспособного возраста.

Однако несмотря на удобство и комфорт платформенной занятости, самозанятые и индивидуальные предприниматели оказались за бортом не только классического трудового коллектива, но и законодательства. 5 апреля в рамках экспертного круглого стола представители Межрегионального профсоюза работников платформенной экономики, а также сами самозанятые и индивидуальные предприниматели обсудили наболевшие вопросы, в том числе внесение изменений в законодательную базу.

Дарья Митина, председатель профсоюза "Новый труд":

В случае, если закон на платформенной экономике будет принят в том виде, в котором он сейчас рассматривается, то за бортом останутся все социальные проблемы. Это и социальные гарантии для людей, которые трудятся. Потому что человек, который работает на себя без работодателя, без трудового коллектива, без фиксированного рабочего места, он же тоже трудящийся, он тоже трудится, и ему тоже нужна социальная защита. Иначе через несколько лет мы получим 15 миллионную армию нищих пенсионеров.

Платформенная занятость в России более характерна для жителей крупных городов: на них приходится 82% таких работников, при этом почти пятая часть платформенно занятых осуществляют деятельность в столичном регионе, цифры растут и в Петербурге.

Полина Райли, самозанятая, активист профсоюза "Новый труд" в Санкт-Петербурге:

Число самозанятых жителей Петербурга за 2024 год увеличилось на 31% или 181 000 человек. Если на начало 2020 года, после введения налога на профессиональный доход в городе его применяли только около 20 000 человек, то в 2023 году было зарегистрировано уже 577 000 человек, самозанятых. В 2024 году это выросло число выросло до 758 000 человек.

Межрегиональный профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" был создан летом 2023 года. С тех пор организация защищает права самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих без найма персонала.

Семён Борзенко, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения профсоюза "Новый труд":

Нас интересует креативная индустрия, которая сейчас активно начинает использовать платформу, начиная от литераторов и заканчивая, композиторами, художниками - все они приходят сегодня на платформу. Это все очень интересно. В нашем городе, конечно же, крайне развито репетиторство, репетиторство сегодня опять-таки практически всё платформенное, нас интересуют, безусловно, и гиды, потому что гиды сегодня тоже через платформу ищут клиентов, заказчиков и партнеров. И туристический центр такой крупный, такой, как Санкт-Петербург, это неизбежная история: развитая ситуация с гидами, вообще с туристической индустрией.

В результате одного из рейдов представители профсоюза выявили еще один важный аспект – отсутствие механизма урегулирования споров. В случае досудебного разбирательства платформы предлагают жаловаться на нарушения со стороны платформы самой же платформе, что является ущемлением прав второй стороны.

Алёна Лёвочкина, руководитель аппарата профсоюза "Новый труд":

Действительно мы профсоюз нового типа, и мы сильно отличаемся от профсоюзов, которые существовали в Советском Союзе. Мы уже не то объединение, которое условно может давать поездки в санатории и другие вещи, другие блага, с которыми ассоциируется слово профсоюз. Но в наших силах выразить коллективный интерес, а это уже многого стоит, потому что на платформах у людей, которые работают через платформу, у них нет работодателя, и им в целом очень тяжело объединиться, чтобы артикулировать какие-то свои требования.

Еще одна болевая точка – банковское сопровождение. Все чаще кредитные организации самовольно осуществляют приостановку переводов или даже блокировку счетов, на которых находятся основные личные и оборотные средства работников платформенной экономики.

Дмитрий Логинов, координатор региональных отделений, председатель Пермского регионального отделения профсоюза "Новый труд":

Не секрет, что у нас многие банки последнее время взяли на себя функцию контрольно-надзорного органа за передвижением ваших денежных средств по счетам. То есть повальные случаи того, что блокировки по непонятным причинам, которые банк не называет, и мы даже не представляем себе, чем мы провинились перед банками. Профсоюз здесь выступает за то, чтобы самозанятые, платформеннозанятые, индивидуальные предприниматели могли свободно вести свою деятельность, свободно работать по счетам.

Особое место в структуре платформенной экономики занимают представители креативной индустрии, которые помимо всех перечисленных проблем имеют вопросы, касающиеся защиты интеллектуальных прав.

Анна Байкова, руководитель Московского регионального отделения профсоюза "Новый труд":

Музыканты, в меньшей степени художники, достаточно сильно заинтересованы в соблюдении данных вопросов. Также у нас есть писатели тоже большой блок, опять же, связанный с налогообложением, потому что сейчас активно не все живут на гонорары от издательства, не всем платят щедрые доходы, они используют. Поэтому, соответственно, разные платформы для сбора денег. Ну, и, здесь тоже часто возникает вопрос как потом доказать налоговой, что ты не мошенник, который просто собирает со всех деньги, а честный гражданин.

Все эти наболевшие вопросы представители профсоюза намерены оформить в качестве поправок к закону о платформенной экономике, который в 2025 году правительство собирается внести в Государственную думу.