Ростехнадзор не может провести анализ грунта из Радиевого института

Ростехнадзор ответил депутату Михаилу Амосову, что не обладает полномочиями провести анализ грунта, собранного в месте предполагаемой радиоактивной утечки в радиевом институте.

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов отправлял запрос в Ростехнадзор на проверку информации о предполагаемой утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте. Парламентарий просил провести независимую экспертизу собранного в институте грунта. Однако в ведомстве заметили, что не обладают такими полномочиями.

Амосов удивлен, что следящее за радиационной безопасностью ведомство не может проверить пробы грунта и воды без помощи организации, возможно причастной к утечке радиоактивных веществ.

"Буду выяснять, почему у Ростехнадзора нет таких полномочий", - передает слова Михаила Амосова пресс-служба "Яблока".

Депутат собирается пойти в природоохранную прокуратуру с предложением проверить ситуацию.