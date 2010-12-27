Ростехнадзор не может провести анализ грунта из Радиевого института

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов отправлял запрос в Ростехнадзор на проверку информации о предполагаемой утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте. Парламентарий просил провести независимую экспертизу собранного в институте грунта. Однако в ведомстве заметили, что не обладают такими полномочиями.
Амосов удивлен, что следящее за радиационной безопасностью ведомство не может проверить пробы грунта и воды без помощи организации, возможно причастной к утечке радиоактивных веществ.
"Буду выяснять, почему у Ростехнадзора нет таких полномочий", - передает слова Михаила Амосова пресс-служба "Яблока".
Депутат собирается пойти в природоохранную прокуратуру с предложением проверить ситуацию.