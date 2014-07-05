Незаконные съемки фильма "Никто как ты" пресечены в центре Петербурга

Комитет по культуре сообщил об остановке несогласованного съемочного процесса на Конногвардейском бульваре с участием правоохранителей.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 22 июля 2025 года сообщил о пресечении несанкционированных съемок фильма "Никто как ты" на Конногвардейском бульваре. Как уточнили в ведомстве, съемочный процесс был остановлен при участии правоохранительных органов.

Во вторник, 22 июля, на Конногвардейском бульваре проводились несогласованные съёмки фильма "Никто как ты". Съёмочный процесс был остановлен с участием органов правопорядка, заявили представители комитета. В соответствии с регламентом, согласование требуется для съемок в общественных местах, при ограничении движения или при численности съемочной группы от 10 человек.

Производством картины занимается компания "Русские исторические медиа", генеральным продюсером которой является протоиерей Дмитрий Рощин. Согласно официальным данным, съемки были согласованы на других локациях Адмиралтейского района: набережной Обводного канала, Парфеновской улице, Измайловском бульваре и Варшавском проезде, которые расположены в 40 минутах ходьбы от места инцидента.

Фильм "Никто как ты" представляет собой драму с элементами комедии, рассказывающую историю ресторатора Марка и его жены Оли, страдающей потерей памяти. Среди предыдущих проектов студии - "Самозванцы", "Царь ночи" и "Лютая история".

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