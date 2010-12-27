Нелегальная свалка в Петербурге погубила животных и растения

В Петербурге была обнаружена несанкционированная свалка, которая привела к гибели животных и растений. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Росбалт", в Петербурге нашли нелегальную свалку, которая привела к гибели животных и растений.



Мусор занял более 15,5 тыс. кв. м. Участок, на котором была обнаружена свалка арендует ООО "Строй Комплекс". Отходы соответствуют 5 классу опасности.



Издание отмечает, что несанкционированная свалка привела к гибели животных и растений. Сумму ущерба оценивают в 3,4 млн рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).