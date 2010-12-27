Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Нелегальная свалка в Петербурге погубила животных и растения
Сегодня, 18:43
0
TretyakovaS
116

Нелегальная свалка в Петербурге погубила животных и растения

0
 
 

В Петербурге была обнаружена несанкционированная свалка, которая привела к гибели животных и растений. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Росбалт", в Петербурге нашли нелегальную свалку, которая привела к гибели животных и растений.

Мусор занял более 15,5 тыс. кв. м. Участок, на котором была обнаружена свалка арендует ООО "Строй Комплекс". Отходы соответствуют 5 классу опасности.

Издание отмечает, что несанкционированная свалка привела к гибели животных и растений. Сумму ущерба оценивают в 3,4 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).  

Теги: нелегальная свалка , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5