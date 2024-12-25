В Невском районе три дня искали напуганного шпица

1 января шпиц по кличке Шанель сбежала из сада Чернова Дача после взрывов фейерверков.

В воскресенье, 5 января, стало известно, что накануне волонтеры нашли шпица, который испугался громких звуков петард и убежал от своих хозяев. Поиск собаки продолжался три дня, сообщила команда "Юки_дома".

1 января шпиц по кличке Шанель сбежала из сада Чернова Дача после взрывов фейерверков. Поиски животного начались немедленно.

В поисках собаки участвовали 40 добровольцев. Они развешивали объявления и распространяли информацию через интернет, в социальных сетях и чатах. Впоследствии к операции присоединились спасатели.

Испуганного шпица обнаружили среди ледяных глыб на реке Нева. Сначала собака не подпускала к себе людей, но потом успокоилась и позволила взять себя на руки. Хозяйка благополучно получила своего питомца обратно.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: поисковая команда "Юки_дома"