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Некоторые жители Невского района остались без света в понедельник утром
Сегодня, 10:42
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nadezhda_sib

Некоторые жители Невского района остались без света в понедельник утром

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В некоторые дома свет уже вернулся.

Утром 18 мая некоторые жители Невского района остались без света. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Без слова, по словам пользователей, остались жители проспекта Большевиков, Народной улицы, Русановской улицы и улицы Новоселов. 

Сейчас сотрудники "Ленэнерго" введут работы по восстановлению электричества. Причиной стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. 

Некоторые пользователи уже сообщили о том, что свет появился. 

Также ночью в Невском районе загорелись два автомобиля. В одном из них были люди. Инцидент попал на видео.

Фото: Юлия Волкова / vk.com/nevskiyrayon 

Теги: ленэнерго, свет, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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