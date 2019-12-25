Некоторые жители Невского района остались без света в понедельник утром

Утром 18 мая некоторые жители Невского района остались без света. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
Без слова, по словам пользователей, остались жители проспекта Большевиков, Народной улицы, Русановской улицы и улицы Новоселов.
Сейчас сотрудники "Ленэнерго" введут работы по восстановлению электричества. Причиной стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ.
Некоторые пользователи уже сообщили о том, что свет появился.
Также ночью в Невском районе загорелись два автомобиля. В одном из них были люди. Инцидент попал на видео.
Фото: Юлия Волкова / vk.com/nevskiyrayon
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