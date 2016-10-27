Бои за Невский пятачок воспроизведут в игре для шлемов виртуальной реальности

Петербургская студия анимации создает игру про битву на "Невском пятачке".

Студия анимации "Дар" из Санкт-Петербурга работает над компьютерной игрой, посвященной битве на "Невском пятачке". Разработчики создают игру для шлемов виртуальной реальности. С их помощью любой желающий сможет погрузиться в события осени 1941 года. Именно в это время Красная армия сражалась с немецко-фашистскими захватчиками на восточном берегу Невы.

В январе 2018 планируется запуск первой части масштабного проекта "Невский пятачок". Это будет интерактивный фильм, снятый в формате "видео 360 градусов". Разработчики обещают, что любой желающий сможет стать героем этого пространства и поучаствовать в сюжете игры. Специалисты работают над эффектом полного погружения на военный плацдарм для того, чтобы показать все ужасы войны.

Мы очень тесно взаимодействуем с военно-историческим центром СЗФО, в том числе - делали для них ролик. Так, в общении с ними, и появилась идея создания игры "Невский пятачок". Мы хотим полностью воссоздать "Невский пятачок" в виртуальной реальности. Мы хотим придерживаться именно исторического курса: берем фотографии, оцифровываем их, превращаем в виртуальную реальность. Конечно, наши возможности ограничены, но графика будет реалистичной. Все нашивки, вся форма, вся техника будет аутентичной!, - признался Piter.TV генеральный директор студии "Дар" Александр Максимов.

Анастасия Круговая, Леся Сапожникова

Видео: Piter.tv